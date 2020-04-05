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Происшествия

СМИ опровергли задержание пенсионерки за нарушение режима самоизоляции в Казани

16:20, 05.04.2020 4
СМИ опровергли задержание пенсионерки за нарушение режима самоизоляции в Казани
Фото: скриншот

Сообщения в СМИ о том, что полицейские наказали пенсионерку за нарушение режима самоизоляции, являются недостоверными.

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник, 2 апреля в парке «Ленинский сад» к полицейскому подошла женщина. Она попросила стражей порядка обратить внимание на пенсионерку, которая разбрасывала мусор и раскапывала землю вокруг деревьев.

Завидев полицейских, пожилая женщина быстрым шагом начала уходить в сторону улицы Пушкина. На остановке «Ленинский садик» ее и остановили сотрудники ОВД.

Пенсионерка во время разговора с полицейскими путалась, представляясь разными именами, не могла назвать адрес, где живет, и объяснить, зачем вышла на улицу. Ее поведение говорило о том, что, возможно, она страдает психическим расстройством. Для того чтобы установить ее настоящее имя и место проживания, женщину доставили в отдел полиции «Япеева».

Там правоохранители установили подлинные данные женщины. По словам источника агентства, никакие протоколы сотрудники полиции на нее не составляли. После профилактической беседы полицейские проводили ее до дома.

Напомним, в СМИ и в соцсетях распространилось видео, на котором полицейский наряд в Казани задерживает пенсионерку, у которой нет СМС-разрешения.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Опомнились, задумались как честь мундира спасать.
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  • Анонимно 06 апр
    Бабушка как раз таки адекватная. Хотят легко отделаться.
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  • Анонимно 06 апр
    Никто не кошмарит, все нормальные на детских площадках, скверах и парках. Нагоняют почем зря, фейки, взбросы кругом. Полиция выезжает когда уж совсем оторвы бухают или орут на всю ивановскую после 23.00
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  • Анонимно 06 апр
    Всё пройдет, пройдет и это. Нельзя терроризировать простой народ. Для задержаний хватает и злостных нарушителей, зараженных. Вот скоро ещё привезут- уже греют моторы, сообщают в новостях.
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