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В исполкоме Челнов назначили нового руководителя

16:13, 18.03.2020
В исполкоме Челнов назначили нового руководителя
Фото: nabchelny.ru

Новым руководителем исполкома Набережных Челнов стал глава МУП «ПАД» Фарид Салахов. За его кандидатуру проголосовали все депутаты горсовета.

Также на пост претендовал глава МУП «ДСГИ» Ильнар Мингазов, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Напомним, что в середине января Ринат Абдуллин покинул пост руководителя исполкома Челнов. После этого он был назначен в Минстрой РТ на должность замминистра.

ОбществоВласть Татарстан
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