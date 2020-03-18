В исполкоме Челнов назначили нового руководителя

Новым руководителем исполкома Набережных Челнов стал глава МУП «ПАД» Фарид Салахов. За его кандидатуру проголосовали все депутаты горсовета.



Также на пост претендовал глава МУП «ДСГИ» Ильнар Мингазов, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Напомним, что в середине января Ринат Абдуллин покинул пост руководителя исполкома Челнов. После этого он был назначен в Минстрой РТ на должность замминистра.