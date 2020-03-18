На обустройстве федеральных трасс в Татарстане «наварили» 21,5 млн

Фото: "Реальное время"

В мошенническом хищении средств по госконтракту на обустройство федеральных трасс М-5 и М-7 заподозрили директора казанской компании. Эту информацию сегодня обнародовали в МВД Татарстана.

Как выяснило «Реальное время», уголовное дело по материалам полиции возбудил Следком по РТ.

По версии следствия, директор фирмы представил поддельные счета-фактуры при утверждении сметы в 2018-м году, вследствие чего его организации заплатили 21,5 млн рублей сверх реально выполненных работ.



Завышенной следователи считают стоимость металлических барьерных ограждений для безопасности дорожного движения.

Заказчиком работ выступало ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». В отношении его неустановленных должностных лиц также возбуждено дело о преступной халатности. По версии следствия, эти ответственные сотрудники не провели должный анализ рынка и цен на материалы, а в результате их немотивированная стоимость которых была взята за основу при утверждении сметы.