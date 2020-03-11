Казанская «Мега» расторгла договор с арендатором из-за смены вывески

Фото: "Реальное время"

Казанский предприниматель, развивавший в столице РТ франшизу сети кофеен Cofix, пожаловался на решение ТЦ «Мега» расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке.

Владелец ООО «Оптимум» Джигит Кадагазов поясняет, что после решения сменить вывеску на кофейне, размещенной в казанской «Меге», трижды посылал письмо руководству торгового центра для согласования.

Через три месяца арендодатель объявил о расторжении контракта в одностороннем порядке и опечатал помещение закрыв доступ представителям кофейни.

Суд наложил обеспечительные меры — обязал «Мегу» не препятствовать доступу арендатора в помещение.

Подробности — в материале «Реального времени».