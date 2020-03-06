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В Москве на новый маршрут вышли электробусы КАМАЗ

15:15, 06.03.2020
В Москве на новый маршрут вышли электробусы КАМАЗ
Фото: realnoevremya.ru

В Москве электробусы КАМАЗ вышли на маршрут.

Инновационный транспорт следует от Рижского вокзала по проспекту Мира, Трифоновской улице и улице Образцова, Новосущевскому переулку — до Тихвинской улицы.

Вместе с ними число маршрутов, где курсируют электрические автобусы, достигло 21, пишут «Вести КАМАЗа».

Всего в столице курсируют 300 автобусов, 200 из них поставлены челнинской компанией. Автобус вмещает в себя 85 пассажиров и имеет 30 сидячих мест. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены спутниковой навигацией, системой климат-контроля, видеонаблюдением. Также в салонах есть медиаэкраны и USB-слоты для зарядки мобильных устройств

Ранее сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» со 2 марта увеличило темп сборки грузовиков со 160 до 170 машин в сутки.

ПромышленностьМашиностроениеОбществоИнфраструктура Татарстан
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