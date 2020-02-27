Главный арбитр КХЛ: «Ошибки комментаторов формируют у зрителя неправильное мнение»

Фото: khl.ru / Владимир Беззубов

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов провел встречу с комментаторами матчей лиги, на котором выделил основные опасности в их работе и дал свои рекомендации по интерпретированию некоторых игровых моментов.

«Сегодня мы специально построили наше общение таким образом, чтобы помочь комментаторам в их профессиональном развитии. Они достаточно хорошо разбираются в правилах, поэтому с ними уже свободно можно говорить о некоторых тонкостях. Но здесь есть и опасность. Ребята, свободно ориентируясь, начинают некоторые моменты интерпретировать по-своему. Отсюда возникают ошибки. К сожалению, эти ошибки транслируются на многотысячную аудиторию болельщиков, формируя у них неправильное мнение.

Поэтому сегодня мы специально подготовили фрагменты комментариев, в которых как раз и есть ошибки. В этом ни в коем случае нет негатива, все сделано в позитивном ключе и, я думаю, наше новшество понравилось. Мы стараемся искать новые форматы общения, поскольку старые приедаются, и люди в какой-то момент перестают тебя слушать. Кроме того, нам важно понять, в каком направлении нужно двигаться в следующем году.

— Вы рассказали о калибровке камер на аренах команд-участниц плей-офф. Не могли бы пояснить этот момент более подробно? Насколько она поможет повысить точность определения игры высоко поднятой клюшкой?

— Это была инициатива Департамента судейства, поскольку ворота на разных аренах расположены немного по-разному относительно друг друга, соответственно, и камеры в них, что влияет на визуальное восприятие и может привести к ошибкам. На какой именно высоте происходит касание клюшкой шайбы? Выше перекладины или нет? Теперь на этот вопрос можно будет ответить максимально точно, специалистам «военной комнаты» будет легче принимать решение», — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.