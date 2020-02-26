Бурдасов назвал пару «Салавата» самой интересной в первом круге плей-офф КХЛ

Нападающий СКА Антон Бурдасов назвал серию матчей «Авангард» — «Салават Юлаев» самым интересным противостоянием в первом раунде Кубка Гагарина.

«На Востоке нарисовалась интересная серия «Авангард» — «Салават Юлаев». Это будет самая интересная серия первого раунда. За кого я буду болеть? За красивый хоккей, скажем так», — сказал Бурдасов.

Отметим, что ранее хоккеист выступал за «Авангард» и «Салават Юлаев». В прошлом сезоне Бурдасов вошел в число лучших игроков уфимского клуба в регулярке КХЛ.

Ранее стало известно, что первый матч между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» состоится 1 марта в Балашихе.