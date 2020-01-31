В Японии начали снимать фильм про Алину Загитову

Японский телеканал Asahi начал съемки документального фильма, посвященного олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

Информацию подтвердили на страничке фан-группы фигуристки в Инстаграм.

«Мы ждали этого. Мы очень ждали этого. Наконец-то про Алину Загитову, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании, снимают документальный фильм», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее был анонсирован выход художественного фильма «Пальма» (6+) режиссера Александра Домогарова-младшего. В нем в нескольких эпизодах снимется Загитова вместе со своей собакой по кличке Масару.