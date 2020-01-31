В Казани Следком просит ареста оперативника, что отметился в деле стрелка Раимджанова

Фото: "Реальное время"

В Советский суд Казани поступило ходатайство на арест сотрудника угрозыска Александра Козенко. Следком просит заключить его под стражу как подозреваемого в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Ранее Козенко служил в подразделении по борьбе с оргпреступностью и принимал участие в расследовании многих резонансных дел, включая материалы по ОПС «Тукаевские». Фамилия этого оперативника фигурирует в материалах дела о расстреле владельца ломбардов Ришата Садыкова и его друга в центре Казани. Осужденный за это преступление Ринат Раимджанов признавался, что одним из мотивов плохо думать о Садыкове была информация от Козенко — на папке документов, которую Раимджанов давал «Тукаевским», эксперты позже обнаружили отпечатки пальцев Садыкова.

Впрочем, к уголовной ответственности полицейского привлекают за другую стрельбу: по версии Следкома, в июне 2019-го он обстрелял из травматического оружия группу парней на базе отдыха в Лаишевском районе. Один из пострадавших был госпитализирован с ранениями бедра, грудной клетки и предплечья.

Очевидцы утверждали — стрелок был пьян. Однако в МВД Татарстана уверяли — Козенко добровольно прошел медосвидетельствование на алкоголь, и результат был отрицательным. Стрельбу сотрудник полиции не отрицал, но утверждал — был вынужден защищаться, когда в него начали кидать камни. Служебная проверка сочла его действия правомерными.

Уголовное дело было возбуждено лишь через семь месяцев — 22 января.