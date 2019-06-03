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МВД РТ проводит проверку по сообщению о расстреле оперативником людей из травмата

12:34, 03.06.2019
МВД РТ проводит проверку по сообщению о расстреле оперативником людей из травмата
Фото: «Реальное время»

ЧП произошло в Лаишевском районе Татарстана. В ночь на воскресенье в ходе конфликта из-за девушки сотрудник ОП «Столбище» из травматического пистолета стрелял в группу парней, одного ранил в голень и руку, после чего скрылся на авто, эту информацию со ссылкой на анонимные источники обнародовал сегодня глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Источники Чикова не исключили — оперативник был пьян.

По информации «Реального времени», в настоящее время МВД проводит проверку случившегося. По некоторым данным, сотрудник полиции до сих пор не задержан.

Официально в МВД Татарстана от комментариев пока воздерживаются.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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