МВД РТ проводит проверку по сообщению о расстреле оперативником людей из травмата

Фото: «Реальное время»

ЧП произошло в Лаишевском районе Татарстана. В ночь на воскресенье в ходе конфликта из-за девушки сотрудник ОП «Столбище» из травматического пистолета стрелял в группу парней, одного ранил в голень и руку, после чего скрылся на авто, эту информацию со ссылкой на анонимные источники обнародовал сегодня глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



Источники Чикова не исключили — оперативник был пьян.

По информации «Реального времени», в настоящее время МВД проводит проверку случившегося. По некоторым данным, сотрудник полиции до сих пор не задержан.

Официально в МВД Татарстана от комментариев пока воздерживаются.