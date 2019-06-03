МВД по РТ: стрелявший в Лаишево сотрудник не был пьян

«Реальному времени» официально подтвердили факт применения травматического оружия оперативником в Лаишевском районе Татарстана 2 июня. Стрелявший сотрудник при опросе сообщил коллегам — стрелял, защищаясь от пьяной компании.



Полицейский добровольно прошел медицинское освидетельствование на алкоголь, которое дало отрицательный результат, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре регионального Министерства внутренних дел.

По данным МВД, в момент ЧП сотрудник находился не при исполнении обязанностей, а на больничном.

Напомним, ранее правозащитники обнародовали информацию о том, что конфликт между оперативником Александром Козенко и тремя парнями произошел в 2 часа ночи из-за девушки и что в результате один из парней был ранен из травматического пистолета в голень и руку.

В МВД проводят служебную проверку.