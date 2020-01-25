В Татарстане назвали победителей конкурса среди муниципальных образований на лучшее новогоднее оформление

На республиканском совещании подвели итоги республиканского конкурса среди муниципальных образований на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление.

Конкурс проводился с 25 декабря 2019 года по 25 января 2020 года в шести номинациях. Общий призовой фонд конкурса составил 11,7 млн рублей. Особенность конкурса в этом году — оформление в стилистике празднования 100-летия ТАССР, сообщает пресс-служба главы РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил дипломы муниципальным образованиям, занявшим первые места в своих номинациях.

Так, в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в муниципальных районах, административными центрами которых являются города республиканского значения» победителем стал Азнакаевский район, в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в районах муниципального образования города Казани» — Кировский и Московский района.

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в городах Альметьевск, Нижнекамск и в районах муниципального образования города Набережные Челны» первое место досталось Набережным Челнам, номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в муниципальных районах, административными центрами которых являются города районного значения и поселки городского типа» — Сабинскому району.

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в муниципальных районах, административными центрами которых являются сельские населенные пункты, а также муниципальное образование «Тукаевский муниципальный район» победил Тюлячинский район, в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в поселениях по пяти зональным группам» - Старо-Ильдеряковское сельское поселение Аксубаевского района, Малоцильнинское сельское поселение Дрожжановского района, Сосновское поселение Балтасинского района, Новотроицкое сельское поселение Тукаевского района, Исергаповское сельское поселение Бавлинского района.