В Татарстане пенсионер получил ожоги 2-3 степени, уснув с сигаретой

В Альметьевске пожилой мужчина получил серьезные ожоги при пожаре в частном доме. Он уснул в постели с сигаретой.

Пожар произошел в 7 утра на улице Белоглазова. В одной из комнат частного дома на две семьи загорелся матрас. Пожарные обнаружили в горящей постели пожилого мужчину. Его немедленно передали медикам скорой помощи, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что пенсионер получил ожоги 2-3 степени. Его госпитализировали в больницу.

Площадь пожара составила 1 кв. метр. Предварительная причина — неосторожность при курении.

