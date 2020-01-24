В 2020 году в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах отремонтируют 79 домов

В 2020 году в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах отремонтируют 79 домов, два детских сада на 391 место и три подростковых клуба.

По программе «Наш двор» в этих районах будут благоустроены 49 дворов, обновлено асфальтовое покрытие, установлены малые архитектурные формы, спортивные и контейнерные площадки, сообщил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев.

Он уточнил, что в прошлом году в этих районах отремонтировали 67 домов, четыре детских сада, шесть подростковых клубов и восемь школьных столовых. Помимо этого, было отремонтировано 22,6 км уличной дорожной сети и 15 тротуаров протяженностью 7,3 км, 10 внутриквартальных проездов. Ремонт дорожного покрытия шел и в поселках, где в нормативное состояние приведены пять дорог, три тротуара и два проезда, передает пресс-служба мэрии Казани.