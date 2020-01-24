В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти трех человек от отравления угарным газом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как тела трех человек с признаками отравления угарным газом нашли в квартире одного из домов Казани.



По предварительной версии, в квартире проводился ремонт, в ходе которого была неправильно установлена вытяжка от газового котла. В результате погибли 37-летний мужчина, его 29-летняя супруга и 50-летняя теща.

Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее «Реальное время» писало, что ЧП произошло в Дербышках по адресу: ул. Липатова, 23а. Дверь вскрыли полицейские по просьбе соседей, они жаловались на сильный запах. Как сообщают в соцсетях, соседи на втором этаже жаловались на плохое самочувствие, кому-то даже вызвали скорую. Днем пожарные попытались попасть в квартиру, однако это сделать не удалось. Вскрыть квартиру удалось только вечером при участии полиции, скорой и МЧС.