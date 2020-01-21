Деятельность трех ведомств будет регулировать правительство
Деятельность Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА регулирует правительство России, следует из указа президента России Владимира Путина.
«Руководство деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства осуществляет Правительство Российской Федерации», — говорится в тексте документа.ОбществоВласть
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