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Деятельность трех ведомств будет регулировать правительство

20:21, 21.01.2020

Деятельность Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА регулирует правительство России, следует из указа президента России Владимира Путина.

«Руководство деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства осуществляет Правительство Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

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