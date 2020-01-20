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В Казани стартовал международный турнир по теннису, где разыграют 40 тыс. долларов

14:57, 20.01.2020
В Казани стартовал международный турнир по теннису, где разыграют 40 тыс. долларов
Фото: vk.com/kazantennis

Сегодня в Казани стартовал Международный теннисный турнир Tatarstan Winter Cup — 2020.

Матчи турнира пройдут на кортах Казанской академии тенниса. В соревнованиях примут участие несколько спортсменов из Татарстана, всего за победу поборются представители более 10 стран.

Общий призовой фонд турнира составит 40 тысяч долларов. Причем в женской части соревнований победитель получит на 10 тысяч долларов больше, чем мужской триумфатор.

Финальные игры запланированы на 25 и 26 января, сообщает Министерство спорта РТ.

СпортОбщество Татарстан
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