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Казанца убили за мясо из чужого холодильника

16:11, 14.01.2020
Казанца убили за мясо из чужого холодильника
Фото: "Реальное время"

В Казани задержан 34-летний подозреваемый в пьяном убийстве. По версии следствия, он спросонья кинулся с ножом на собутыльника, когда увидел, что тот достает мясо из его холодильника.

Тело убитого 48-летнего мужчины нашли на улице Химиков вечером 13 января, недалеко от дома, где по версии Следкома, произошла трагедия. Предварительно установлено, гость и хозяин квартиры вместе распивали спиртное, потом хозяина сморило и он уснул, а проснувшись, отреагировал на интерес к содержимому холодильника как на воровство.

В итоге, гость получил смертельный удар в бок, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили приговор Раимджанову за смертельную стрельбу в центре Казани.

ПроисшествияОбществоЭкономикаФинансы Татарстан
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