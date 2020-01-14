Казанца убили за мясо из чужого холодильника

Фото: "Реальное время"

В Казани задержан 34-летний подозреваемый в пьяном убийстве. По версии следствия, он спросонья кинулся с ножом на собутыльника, когда увидел, что тот достает мясо из его холодильника.



Тело убитого 48-летнего мужчины нашли на улице Химиков вечером 13 января, недалеко от дома, где по версии Следкома, произошла трагедия. Предварительно установлено, гость и хозяин квартиры вместе распивали спиртное, потом хозяина сморило и он уснул, а проснувшись, отреагировал на интерес к содержимому холодильника как на воровство.

В итоге, гость получил смертельный удар в бок, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили приговор Раимджанову за смертельную стрельбу в центре Казани.