В Казани пройдет чемпионат по футболу в валенках

В парках Казани пройдут соревнования чемпионата по футболу в валенках. 11 января игра состоится в парке им.Горького, а 12 января — в парке им.Урицкого. Начало соревнований — в 12.00.

Чемпионат пройдет по правилам футбола. Весь необходимый инвентарь, в том числе валенки, участникам выдадут на месте, сообщает Дирекция парков и скверов.



Ранее артисты татарской эстрады сыграли в Казани в хоккей в валенках. В турнире приняли участие шоумен, юморист Данир Сабиров, ведущий Радиф Ахмадиев, ди-джей радио Ильнар Хусаенов, певцы Ильшат Сафин и Ильшат Вакказов. Команда артистов заняла четвертое место, уступив командам из Тюлячей, Кукмора и Богатых Сабов.