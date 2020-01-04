Артисты татарской эстрады сыграли в Казани в хоккей в валенках
Артисты татарской эстрады приняли участие в турнире среди любителей хоккея в валенках. Мероприятие прошло в парке «Крылья Советов».
В турнире приняли участие шоумен, юморист Данир Сабиров, ведущий Радиф Ахмадиев, ди-джей радио Ильнар Хусаенов, певцы Ильшат Сафин и Ильшат Вакказов. Команда артистов заняла четвертое место, уступив командам из Тюлячей, Кукмора и Богатых Сабов, передает портал мэрии Казани.Общество Татарстан
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