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Артисты татарской эстрады сыграли в Казани в хоккей в валенках

02:37, 04.01.2020
Артисты татарской эстрады сыграли в Казани в хоккей в валенках
Фото: Комитет физической культуры и спорта

Артисты татарской эстрады приняли участие в турнире среди любителей хоккея в валенках. Мероприятие прошло в парке «Крылья Советов».

В турнире приняли участие шоумен, юморист Данир Сабиров, ведущий Радиф Ахмадиев, ди-джей радио Ильнар Хусаенов, певцы Ильшат Сафин и Ильшат Вакказов. Команда артистов заняла четвертое место, уступив командам из Тюлячей, Кукмора и Богатых Сабов, передает портал мэрии Казани.

Общество Татарстан
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