Россия вышла в полуфинал МЧМ-2020, обыграв Швейцарию благодаря дублю Воронкова

Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии (3:1) в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, проходящего в эти дни в Чехии.

Все голы во встрече были заброшены во втором периоде. Дублем в составе россиян отметился форвард «Ак Барса» Воронков, еще один гол на счету Хованова.

Таким образом, команда Валерия Брагина стала первым полуфиналистом турнира. Следующий соперник россиян определится по итогам оставшихся трех игр 1/4 финала МЧМ-2020.

Оба полуфинальных матча состоятся в субботу, 4 января.



Швейцария U-20 — Россия U-20 — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Голы:

0:1 — 21 Воронков (Денисенко)

1:1 — 27 Жобен ()

1:2 — 34 Хованов (Денисенко)

1:3 — 38 Воронков (Замула, Хованов)