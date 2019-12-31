СМИ сообщили детали нападения на пост ДПС в Ингушетии

Участники нападения на пост ДПС на въезде в Магас были вооружены ножами.

«Нападавшие были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Никакого другого оружия у участников нападения не обнаружено», — сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии неизвестные напали на пост ДПС, в результате случившегося пострадали трое полицейских.

