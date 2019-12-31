Новости происшествий

21:27 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СМИ сообщили детали нападения на пост ДПС в Ингушетии

20:59, 31.12.2019
СМИ сообщили детали нападения на пост ДПС в Ингушетии
Фото: pixabay.com

Участники нападения на пост ДПС на въезде в Магас были вооружены ножами.

«Нападавшие были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Никакого другого оружия у участников нападения не обнаружено», — сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии неизвестные напали на пост ДПС, в результате случившегося пострадали трое полицейских.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров