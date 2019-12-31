В столице Ингушетии неизвестные напали на пост ДПС, пострадали трое полицейских
В Ингушетии в Магасе неизвестные напали на пост ДПС, в результате случившегося пострадали трое полицейских.
«Неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции. В настоящее время нападавшие нейтрализованы», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Место инцидента оцеплено, работают правоохранительные органы. Один из двух подъездов с этой стороны города перекрыт, все машины направляют в объезд.
Ранее в Москве неизвестный (как выяснилось позже, это был Евгений Манюров, проживавший в Московской области) открыл стрельбу около здания ФСБ на Лубянке. В результате один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй позже скончался в больнице, еще пять человек пострадали. Стрелок был ликвидирован.
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