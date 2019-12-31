Число пострадавших при пожаре в Удмуртии возросло до 6 человек

При пожаре в доме престарелых и инвалидов в удмуртском Глазове пострадали шесть человек.

По предварительной версии, пожар произошел из-за курения постояльцев.

«В результате пожара пострадали шесть человек, находящихся на социальном обслуживании. Все они в настоящее время госпитализированы. По предварительной версии, пожар произошёл в результате курения одного из пациентов в постели, в нарушение требований режима проживания в интернате» — сообщили «РИА Новости» в Следкоме Удмуртии.

В настоящее время решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, проводится изъятие в интернате документации, представляющей интерес для следствия, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что городе Глазов в Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате. В результате происшествия пострадали пять человек.

