Россия обыграла Германию и вышла в четвертьфинал МЧМ

Сборная России по хоккею в матче группового раунда молодежного чемпионата мира обыграла команду Германию (6:1).

Россияне уверенно начали встречу, дважды отличившись в первом периоде. Далее подопечные Брагина смогли развить свое преимущество, после чего им оставалось лишь довести дело до победы.

В составе сборной России 5 (2+3) очков набрал нападающий Марченко. Форвард «Ак Барса» Воронков отметился заброшенной шайбой в третьем периоде.

После этой победы россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, набрав 6 очков в 4 матчах.

Россия U-20 — Германия U-20 — 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

Голы:

1:0 — 6 Марченко (Морозов, Александров)

2:0 — 13 Марченко ()

3:0 — 34 Денисенко (Хованов)

4:0 — 34 Дорофеев (Романов, Марченко)

5:0 — 38 Дорофеев (Романов, Марченко)

6:0 — 40 Воронков (Подколзин, Марченко)