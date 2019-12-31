Россия обыграла Германию и вышла в четвертьфинал МЧМ
Сборная России по хоккею в матче группового раунда молодежного чемпионата мира обыграла команду Германию (6:1).
Россияне уверенно начали встречу, дважды отличившись в первом периоде. Далее подопечные Брагина смогли развить свое преимущество, после чего им оставалось лишь довести дело до победы.
В составе сборной России 5 (2+3) очков набрал нападающий Марченко. Форвард «Ак Барса» Воронков отметился заброшенной шайбой в третьем периоде.
После этой победы россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, набрав 6 очков в 4 матчах.
Россия U-20 — Германия U-20 — 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)
Голы:
1:0 — 6 Марченко (Морозов, Александров)
2:0 — 13 Марченко ()
3:0 — 34 Денисенко (Хованов)
4:0 — 34 Дорофеев (Романов, Марченко)
5:0 — 38 Дорофеев (Романов, Марченко)
6:0 — 40 Воронков (Подколзин, Марченко)
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