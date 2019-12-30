Стал известен город проведения чемпионата России по фигурному катанию в 2020 году

Следующий чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Турнир пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря», — сказал Коган.

Отмечается, что такое решение было принято на исполкоме федерации, заседание которого состоялось накануне в Красноярске, где прошло нынешнее первенство страны.

Таким образом, Челябинск третий раз в своей истории примет национальный чемпионат по фигурному катанию. Ранее в городе данные соревнования проходили в 1993 и 2016 годах.

Напомним, ранее министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что впредь Татарстан собирается уделять больше внимания фигурному катанию, в том числе возвращением в республику фигуристки Камилы Валиевой и других.