При пожаре в Башкирии пострадали два человека

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ

Минувшей ночью в Башкирии загорелся многоквартирный дом в Уфимском районе республики. Пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ, пожар произошел в доме по улице Центральной, в селе Октябрьский. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире двухэтажного жилого дома. Пожар локализован в 01.06, открытое горение ликвидировано в 01.23. В результате пожара пострадали 40-летняя женщина и 46-летний мужчина.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего выясняет дознаватель МЧС России.

Ранее в Казани при пожаре в частном доме погиб мужчина.