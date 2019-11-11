Полицейские помогли 93-летней пенсионерке найти пропавшего мужа — видео

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Полицейские помогли 93-летней жительнице Казани найти ее мужа — ветерана Великой Отечественной войны, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Бибинур Лутфуллина вместе со своей дочерью Альфинур начали искать пропавшего главу семейства в этом году. По словам женщины, отец оставил их с матерью, когда девочке было полгода. Они подали заявление в полицию и меньше, чем через месяц отдел розыска Татарстана предоставил полученную информацию.

Как рассказала старший оперуполномоченный отдела розыска МВД РТ Гульнара Ахметова, во время поисков пришлось подключить коллег из Узбекистана. Путем запросов, мы установили, что Рашит Лутфуллин проживал на территории Узбекистана и скончался в 1998 году», — сказала она.

Ахметова также отметила, что найти пропавшего мужчину было непросто. Раньше могли зарегистрировать в документах с ошибками в имени или в фамилии. Поэтому даже в ЗАГС приходилось обращаться два раза.

Женщина написала благодарственное письмо на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Этот розыск поможет Бибинур как вдове ветерана улучшить свои жилищные условия. Сейчас она вместе с дочерью живет в доме, построенном еще до начала революции. После того, как полицейские помогли пенсионерке, она может претендовать на новое жилье.

