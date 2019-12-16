Генменеджер «Ак Барса»: «Галузин долгое время был интересен нашему клубу»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал переход нападающего Владимира Галузина в казанский клуб.

«Галузин долгое время был интересен нашему клубу. Мы считаем, что это тот нападающий, который впишется в нашу систему игры. Сейчас у нас появилась хорошая возможность посмотреть на форварда в деле уже на наших условиях. Мы понимаем, что у Владимира не задался сезон, но знаем, что это крепкий нападающий, умеющий играть по заданию.

При этом Галузин обладает высоким уровнем мастерства: точным броском и быстрыми руками. Учитывая повреждения нападающих, «Ак Барсу» важно собрать боевой состав с достаточным уровнем глубины. Перед решающей частью сезона это имеет особенное значение», — приводит слова Якубова официальный сайт клуба.