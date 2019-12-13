Для цеха сборки автомобилей «Аурус» в Татарстане выбрана концепция «завод — шоурум»

Для цеха сборки автомобилей «Аурус», который будет базироваться на заводе «Форд Соллерс Елабуга», предусмотрена концепция «завод — шоурум».

Так, на новом производстве будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-идентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности.

Сейчас на площадке «Форд Соллерс Елабуга» идет подготовка к началу серийного производства «Ауруса».

Напомним, производство полного цикла будет включать в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. Например, производство двигателей будет включать в себя мехобработку и финальную сборку, а роботизированный комплекс позволит выполнять технически сложные виды работ.

Завод, расположенный на ОЭЗ «Алабуга», представил министру промышленности и торговли Денису Мантурову президент Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба президента РТ.