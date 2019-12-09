В Казани курьер помог задержать преступника

Начальник Управления МВД России по Казани полковник полиции Александр Мищихин вручил благодарственное письмо курьеру Булату Хайруллину, который помог задержать подозреваемого в фальшивомонетничестве.

28 ноября молодой человек позвонил в дежурную часть казанской полиции и сообщил, что удерживает фальшивомонетчика на улице Короленко. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции «Гагаринский». Заявитель рассказал, что работает курьером в одном из заведений общественного питания Казани. В тот день администратор передала ему заявку на доставку еды. По адресу его встретил молодой человек и оплатил заказ денежными средствами номиналом 5 тыс. рублей. Однако курьеру купюра показалась фальшивой. Об этом факте он сообщил управляющей, но получил ответ, что не может отказать в выдаче сдачи.

Молодой человек все же выдал сдачу и предложил клиенту съездить в ближайший магазин для проверки денежной купюры на подлинность. В ходе движения автомобиля клиент, открыв дверь транспортного средства, попытался скрыться. До приезда сотрудников полиции злоумышленник оказывал активное сопротивление молодому человеку и при этом предлагал ему деньги, чтобы тот его отпустил.



Подозреваемым является 21-летний житель ближнего зарубежья без регистрации на территории РФ. На одном из сайтов он заказал порядка шести штук фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей. В Казани он разменивал фальшивые купюры при оплате проезда и товаров в магазинах. Во время осмотра места проживания подозреваемого сотрудники полиции обнаружили две поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), продолжается.