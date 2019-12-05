Футболист «Нижнего Новгорода»: «Здесь большие традиции умерших команд»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Павел Комолов рассказал о развитии и проблемах футбола в регионе.

— Все ли условия в городе есть для того, чтобы был топ-клуб? Понятно, что у вас есть хороший стадион, который является наследием прошедшего чемпионата мира— 2018. Но в остальном все на таком же высоком уровне? Я про базу и прочее сейчас спрашиваю.

— Совершенно нет проблем. Отличный стадион, тренировочное поле на «Локомотиве» у нас высокого качества, плюс там нас очень вкусно кормят. Ну и есть база на Бору, которую построили к ЧМ. Там два поля, гостиница. У нас никаких проблем нет здесь.

— Но при этом футбол в Нижнем Новгороде не является самым популярным видом спорта, проигрывая хоккею и баскетболу. Согласны?

— Похоже на то, да.

— А что не так? Здесь же большие футбольные традиции. Взять хотя бы местную «Волгу», которая даже в премьер-лиге успела повыступать. То есть футбол здесь был всегда, а вот интереса к нему все меньше и меньше.

— Слушайте, здесь большие традиции умерших команд, как бы это грустно не звучало. Не самый радостный факт, согласитесь. Не ходят люди на «Нижний Новгород». Мы же не можем их заставить. Глупо обсуждать сейчас этот вопрос при нынешнем уровне игры и результатах. Надо выйти в Премьер-лигу или быть близкими к этому, чтобы можно было всерьез рассуждать об этом всем.

— Мне удалось побывать на матче «Нижний Новгород» — «Чайка». И было очень непривычно наблюдать почти пустые трибуны. Пусть по стадиону и объявили, что на матче присутствовало около семи тысяч зрителей, но по ощущениям публики было раза в два меньше.

— Арена великовата для любого города в нашей стране. Она вмещает более 40 тысяч. Ну где у нас еще собирается столько людей? Только на матчах «Зенита», «Спартака» и, наверное, «Краснодара». Но «быки» — это вообще какая-то не совсем российская история, с хорошей стороны.

— Уже привычно выходить и видеть большое количество пустых мест?

— Скажу честно: в игре ты не обращаешь на это внимание, ты сконцентрирован на футболе. Понятно, что прикольно, когда ты слышишь публику, которая тебя поддерживает, когда арена дышит игрой. Но, повторюсь, мы стараемся концентрироваться на встрече, не обращаем на такое внимание, — считает Комолов.