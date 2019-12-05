Госдума поддержала проект создания религиозных комнат на спортивных объектах

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал проект по созданию на спортивных объектах специально оборудованных религиозных комнат. Об этом во время заседания сообщил глава комитета Михаил Дегтярев.



«Проект об организации религиозных комнат на спортивных объектах будет вынесен на обсуждение палаты. Мы это делаем для того, чтобы дать организатору право удовлетворить потребности болельщиков. Все поддерживают», — рассказал Дегтярев.

Ожидается, что организаторы соревнований будут предоставлять такие помещения исходя из наличия и в пределах своих возможностей.

Окончательное решение по этому проекту позже примут депутаты Госдумы.