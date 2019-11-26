В Уфе из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 70 человек

Фото: МЧС по РБ

В Уфе в многоквартирном 16-этажном доме на ул. Мушникова произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 21:49 по местному времени. По прибытию спасателей и медиков, установлено, что из квартиры на пятом этаже идет дым. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано уже 70 человек и эвакуация продолжается, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Пожар локализовали в 22:20, в 22:33 открытое горение было ликвидировано. Сейчас производится дальнейшее тушение пожара. Его причины пока не называются.

Ранее за помощью к медикам обратились 11 пассажиров вахтового автобуса, врезавшегося в пятиэтажный дом в Уфе. Все они отправлены на амбулаторное лечение.