В топ-15 самых богатых российских блогеров в Instagram оказались лишь двое мужчин

Журнал Forbes впервые составил рейтинг 15 самых богатых российских блогеров в Instagram.

Лидером списка стала телеведущая Ксения Собчак, которая зарабатывает на рекламе в Instagram $1,6 млн. На второй строчке оказалась бывшая ведущая шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко с заработком в $860 тыс. Тройку лидеров замкнула ведущая и певица Ольга Бузова — $860 тыс.



В топ-15 попали только двое мужчин — четвертое место занял блогер Алан Енилеев ($850 тыс.), а седьмое — борец ММА Хабиб Нурмагомедов ($570 тыс.).

Пятое и шестое места заняли певицы Полина Гагарина ($770 тыс.) и Елена Темникова ($760 тыс.). На восьмой стройке стоит актриса Анна Хилькевич ($570 тыс.), на девятой — телеведущая Яна Рудковская ($560 тыс.), на десятой — блогер Ида Галич ($550 тыс.).

В рейтинг также попали модель Дарья Клюкина ($560 тыс.), певица Вера Брежнева ($480 тыс.), телеведущая Ирена Понарошку ($430 тыс.), модель и телеведущая Виктория Боня ($410 тыс.) и актриса Наталья Рудова ($400 тыс.).