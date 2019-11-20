В Татарстане лоб в лоб столкнулись BMW и «Ларгус», трое человек погибли

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В Татарстане на 47-м километре дороги Казань — Оренбург произошла авария с участием автомобилей BMW и «Лада Ларгус». В результате ДТП погибло три человека.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу движения и влетел в отечественное авто.

Все обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе МВД.