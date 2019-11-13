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В Татарстане пересмотрят закон о митингах после признания КС незаконным запрет на собрания у зданий госорганов

10:15, 13.11.2019
В Татарстане пересмотрят закон о митингах после признания КС незаконным запрет на собрания у зданий госорганов
Фото: realnoevremya.ru

Государственный совет Татарстана уже в первом квартале 2020 года может расссмотреть проект поправок в региональный закон о митингах, который запрещает проводить акции около учреждений образования, здравоохранения и культовых сооружений, а также зданий, которые занимают органы государственной власти.

Напомним, Конституционный суд посчитал нарушением запрет на проведение митингов возле зданий органов власти и госучреждений. Юристы заявили, что это решение приведет к изменению законодательства в 50 регионах, в том числе и в Татарстане.

Глава комитета Госсовета по законности и правопорядку Шакир Ягудин сообщил «Коммерсанту», что решение КС обязательно для всех регионов и уже сейчас нормы татарстанского закона о запрете акций у зданий госорганов перестали действовать.

Ранее на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку депутаты отмечали, что все протестующие хотят провести свои мероприятия в центре Казани возле здания кабмина республики.

ОбществоВласть Татарстан
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