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Лилия Галимова рассказала о выборе места памятнику Сююмбике

11:55, 24.10.2019 3
Лилия Галимова рассказала о выборе места памятнику Сююмбике
Фото: Ильяс Файзуллин. У казанской царицы Сююмбике (репродукция с сайта painterilya.com)

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что вопрос о размещении памятника царице Сююмбике пока не обсуждался на уровне руководства республики. В настоящее время варианты размещения прорабатывает Министерство культуры Татарстана.

«Вопрос на уровне руководства республики не обсуждался, он обсуждается пока на уровне Министерства культуры. Они разрабатывают разные варианты предложений. Я так понимаю, когда у них будет более конкретное понимание по тем или иным точкам, где его можно будет разместить, они обратятся и сформулируют», — сказала она.

Напомним, о том, что в Казани установят памятник Сююмбике стало известно в апреле. Об этом рассказал скульптор Камиль Мулдашев. Скульптура будет установлена в 2020 году, к столетию ТАССР. В качестве места были предложены три площадки, в том числе перед башней Сююмбике, перед Президентским дворцом и перед зданием цирка на площади Тысячелетия.

ОбществоИнфраструктураИсторияКультура Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 24 окт
    Памятник должен быть на самом видном месте кремля.
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  • Анонимно 24 окт
    А какое отношение памятник Суююмбике имеет к 100 летию ТаССР?
    И вообще это разводка. Если ставить памятник, то Нурсултан. Выдающаяся была женщина и правитель.
    А Суююмбике вышла замуж в Москве
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  • Анонимно 25 окт
    А Суююмбике вышла замуж в Москве" Да она вообще не интересна! Отдали её Ивану Грозному в качестве отступных и сидели радостные, мол Казань не тронут.
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