Лилия Галимова рассказала о выборе места памятнику Сююмбике

Фото: Ильяс Файзуллин. У казанской царицы Сююмбике (репродукция с сайта painterilya.com

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что вопрос о размещении памятника царице Сююмбике пока не обсуждался на уровне руководства республики. В настоящее время варианты размещения прорабатывает Министерство культуры Татарстана.

«Вопрос на уровне руководства республики не обсуждался, он обсуждается пока на уровне Министерства культуры. Они разрабатывают разные варианты предложений. Я так понимаю, когда у них будет более конкретное понимание по тем или иным точкам, где его можно будет разместить, они обратятся и сформулируют», — сказала она.

Напомним, о том, что в Казани установят памятник Сююмбике стало известно в апреле. Об этом рассказал скульптор Камиль Мулдашев. Скульптура будет установлена в 2020 году, к столетию ТАССР. В качестве места были предложены три площадки, в том числе перед башней Сююмбике, перед Президентским дворцом и перед зданием цирка на площади Тысячелетия.

