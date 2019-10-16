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На Жилплощадке девушка — водитель иномарки вылетела за пределы дороги

15:23, 16.10.2019
На Жилплощадке девушка — водитель иномарки вылетела за пределы дороги
Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal

Сегодня утром на улице Химиков в Казани произошла авария. В результате нее девушка-водитель была госпитализирована.

По предварительным данным, автомобиль Lada Granta, выезжая с дворовой территории, не уступил дорогу Daewoo Matiz, который ехал по главной дороге.

В результате столкновения иномарка, в салоне которой находились девушка-водитель и ребенок, вылетела на газон.

Девушка была госпитализирована, сообщила муниципальная служба полка ДПС Казани.

Ранее сообщалось, что вчера днем на улице Азина столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадал пятилетний ребенок.

ПроисшествияАвто Татарстан
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