На Жилплощадке девушка — водитель иномарки вылетела за пределы дороги

Сегодня утром на улице Химиков в Казани произошла авария. В результате нее девушка-водитель была госпитализирована.

По предварительным данным, автомобиль Lada Granta, выезжая с дворовой территории, не уступил дорогу Daewoo Matiz, который ехал по главной дороге.

В результате столкновения иномарка, в салоне которой находились девушка-водитель и ребенок, вылетела на газон.

Девушка была госпитализирована, сообщила муниципальная служба полка ДПС Казани.

Ранее сообщалось, что вчера днем на улице Азина столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадал пятилетний ребенок.