В Башкирии при пожаре в будке погибли три человека

В Абзелиловском районе Башкирии в результате пожара в металлической будке погибли три человека.

По прибытии спасателей и медиков на место ЧП установлено, что происходит открытое горение металлической будки размером 3х4 метра, находящейся во дворе строящегося частного жилого дома. Во время тушения пожара были обнаружены тела трех мужчин.

На месте работают следователи, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС, сообщает ведомство.

Ранее в селе Урман Иглинского района Башкирии произошел пожар в частном доме. В результате погибли три человека.