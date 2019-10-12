В России создадут ракетные комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что страна разработает ракетные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

По его словам, Россия «сделает это, сейчас это уже очевидно». Он объяснил, что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории. По его словам, Россия, «кроме того, что их усовершенствовала многократно, еще и создала другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет».

Ранее в Минобороны рассказали, какое время отводится на решение об ответном ядерном ударе.