МЧС РТ: Пожарные в Набережных Челнах с помощью высотной техники спасли 11 человек

Сегодня пожарные в Набережных Челнах с помощью высотной техники спасли 11 человек.

Сообщение о пожаре в доме 18/06 микрорайона Новый город (пр. Мира, 67) поступило в ЕДДС Набережных Челнов и Тукаевского района сегодня в 17:37. Боевые расчеты Федеральной противопожарной службы прибыли на место происшествия в 17:47. В 18:00 открытое горение в квартире на площади 11 кв. метров ликвидировано. Причина пожара устанавливается.

К моменту прибытия пожарных по лестничной клетке шел густой едкий дым, люди с верхних этажей просили о помощи. Из горящей квартиры на втором этаже до прибытия подразделений самостоятельно вышли мужчина и женщина, с ожогами они были доставлены в БСМП, передает ГУ МЧС России по Татарстану.

На уровень четвертого этажа была установлена автолестница, на уровне третьего этажа — трехколенная лестница. Спасатели работали с двух направлений — на высоте и пробивались к людям по лестничной клетке в условиях сильного задымления.

В результате спасены шесть человек (из них двое — дети) по лестничным маршам, пять — по пожарной и трехколенной лестницам с окон и лоджий третьего этажа.

Ранее стало известно, что нижнекамских полицейских, локализовавших пожар в ТЦ «Старт», представят к награде.