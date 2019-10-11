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«Казаньоргсинтез» приобрел самый высокий в Татарстане пожарный автоподъемник для спасения людей

14:35, 11.10.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Казаньоргсинтез» приобрел самый высокий в Татарстане пожарный автоподъемник для спасения людей
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» приобрел для МЧС новую пожарную технику: самый высокий в Татарстане автоподъемник ВИТАНД АПК-72 с высотой подъема стрелы 72 метра и новую автоцистерну.

Машины пополнят парк пятого пожарного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан. Технику осмотрели генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ — начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Ключи от новых машин Руслан Шигабутдинов передал начальнику ФГБУ «5-й отряд ФПС ГПС по РТ» Юрию Спиридонову. Техника будет использоваться как для обеспечения промышленной безопасности на объектах «Казаньоргсинтеза», так и в случае пожаров и ЧП в высотных зданиях по всей столице РТ.

Справка

ПАО «Казаньоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации (входит в Группу компаний ТАИФ). Производит 40% всего российского полиэтилена и 100% отечественного поликарбоната. В перечне продукции — полиэтилен, бисфенол А, поликарбонат, полиэтиленовые трубы. Общий объем годового производства — 1,7 миллиона тонн. Вся выпускаемая ПАО «Казаньоргсинтез» продукция сертифицирована в системе Госстандарта Российской Федерации. Предприятие является крупнейшим экспортером полиэтилена среди производителей РФ. ПАО «Казаньоргсинтез» поставляет продукцию в 32 страны мира.

ТАИФ представляет собой одну из крупнейших промышленно-инвестиционных компаний в России, обладающую значительными активами и имеющую мощный производственный потенциал, гибкую форму управления и высокий уровень менеджмента. Группа ТАИФ, объединяющая 43 дочерние и зависимые компании, осуществляет свою деятельность во многих направлениях, основными из которых являются нефтегазопереработка и нефтехимия, энергетика, строительная индустрия, инвестиционная сфера и сфера услуг. Все предприятия тесно взаимосвязаны с точки зрения экономики, техники, технологий и управления.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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