Башкирская компания оштрафована на 1 миллион рублей за предложение взятки

В Башкортостане по инициативе прокуратуры оштрафовано на 1 млн рублей ООО «РИА» за предложение взятки.

В магазине, принадлежащем компании, в июне 2019 года полицейскими был выявлен факт реализации алкоголя в ночное время. Организации грозила административная ответственность по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

С целью избежать ее представитель фирмы предложил проверяющему денежные средства за прекращение проверочных мероприятий.

Сотрудник полиции от вознаграждения отказался, о чем проинформировал руководство в установленном законом порядке, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Прокурор Орджоникидзевского района Уфы РБ возбудил дело об административном правонарушении. На имущество предприятия наложен арест.

Ранее ведомство сообщило, что по итогам января — августа 2019 года число случаев дачи взятки увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,4%.