В Апастовском районе Татарстана назначили нового руководителя
Глава Апастовского района Татарстана Рашид Загидуллин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.
Его преемником стал заместитель руководителя Главного инвестиционно-строительного управления РТ Равиль Хисамутдинов. Его кандидатуру одобрили на заседании районного Совета депутатов, пишет «Татар-информ».
Загидуллин был избран главой Апастовского муниципального района — председателем Совета в октябре 2005 года. Одновременно он стал главой Апастово — председателем Совета Апастовского городского поселения Апастовского района РТ.
Хисамутдинов работал в ГИСУ РТ с 2017 года.ОбществоВласть Татарстан
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