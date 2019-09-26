В Апастовском районе Татарстана назначили нового руководителя

Глава Апастовского района Татарстана Рашид Загидуллин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.

Его преемником стал заместитель руководителя Главного инвестиционно-строительного управления РТ Равиль Хисамутдинов. Его кандидатуру одобрили на заседании районного Совета депутатов, пишет «Татар-информ».

Загидуллин был избран главой Апастовского муниципального района — председателем Совета в октябре 2005 года. Одновременно он стал главой Апастово — председателем Совета Апастовского городского поселения Апастовского района РТ.

Хисамутдинов работал в ГИСУ РТ с 2017 года.