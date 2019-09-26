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В Апастовском районе Татарстана назначили нового руководителя

13:44, 26.09.2019 1
В Апастовском районе Татарстана назначили нового руководителя
Фото: apastovo.tatarstan.ru (на фото - Рашид Загидуллин)

Глава Апастовского района Татарстана Рашид Загидуллин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.

Его преемником стал заместитель руководителя Главного инвестиционно-строительного управления РТ Равиль Хисамутдинов. Его кандидатуру одобрили на заседании районного Совета депутатов, пишет «Татар-информ».

Загидуллин был избран главой Апастовского муниципального района — председателем Совета в октябре 2005 года. Одновременно он стал главой Апастово — председателем Совета Апастовского городского поселения Апастовского района РТ.

Хисамутдинов работал в ГИСУ РТ с 2017 года.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 сен
    Рашид Загидуллин развалил район за годы своего правления. Думал Бог. Во всех больших сёлах поставил свои фонтаны, ненужные памятники. Это все на деньги народа. Для создания рабочих мест ничего не сделал. А сколько прихватил, только сам знает.
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