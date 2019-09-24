Изготовители напитков предупредили о росте цен на минералку из-за маркировки

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод предупредил правительство России, что введение маркировки минералки может привести к существенному росту цен.



«Как проведение эксперимента по маркировке, так и дальнейшее включение минеральной и питьевой воды в систему КИЗ приведет к многократному увеличению финансовой нагрузки, прежде всего на небольшие компании, в З—4 раза превышающему доходность, что вызовет уход с рынка малых и средних игроков, то есть к «переделу» рынка, резкий рост цен на продукцию и существенный отток потребительского спроса», — говорится в письме.

Расходы российских производителей на организацию системы маркировки и прослеживаемости продукции в обороте могут составить до 40 млрд рублей, пишет RNS.



Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что примерно 80% минеральной воды на российском рынке является контрафактом. В начале августа Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в более чем 130 партиях минеральной воды весом более 32 тонн с 2017 года по первое полугодие 2019 года.

Позднее Совфед одобрил идею маркировки воды для борьбы с контрафактом.