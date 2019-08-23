Совфед одобрил идею маркировки воды для борьбы с контрафактом

Совет Федерации будет обсуждать идею маркировки минеральной воды в качестве меры по борьбе с контрафактом.

На данный момент планируется ввести обязательную маркировку упакованной воды средствами идентификации, создать систему мониторинга качества минеральной воды, а также выполнить ряд других рекомендаций, рассказал глава комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«На площадке Совета Федерации мы намерены выслушать мнения всех заинтересованных сторон, в том числе информацию о проведении комплексных проверок наличия контрафактной минеральной воды в розничной торговле», - цитирует «РИА Новости» слова министра.

По его словам, предложенная инициатива позволит бизнесу обеспечить контроль каждой товарной единицы, повысить прозрачность взаимодействия с контрагентами. Потребитель в этом случае получает гарантию подлинности приобретаемой продукции и инструмент общественного контроля.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что примерно 80% минеральной воды на российском рынке является контрафактом. В начале августа Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в более чем 130 партиях минеральной воды весом более 32 тонн с 2017 года по первое полугодие 2019 года.

