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В Татарстане 16-летний велосипедист сбит поездом

15:10, 23.09.2019
В Татарстане 16-летний велосипедист сбит поездом
Фото: psut.sledcom.ru

В минувшие выходные на пешеходном переходе железнодорожной станции «Нурлат» попал под поезд 16-летний подросток на велосипеде.

По предварительным данным следствия, мальчишка выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и был в капюшоне и наушниках — мог не слышать приближение состава.

Свидетели происшествия утверждают, что машинист поезда громко сигналил, применил экстренное торможение, но остановить состав не смог.

Пострадавший с травмами попал в больницу, сообщили «Реальному времени» в Приволжском следственном управлении на транспорте. Проводится доследственная проверка.

ПроисшествияОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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