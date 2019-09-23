В Татарстане 16-летний велосипедист сбит поездом

В минувшие выходные на пешеходном переходе железнодорожной станции «Нурлат» попал под поезд 16-летний подросток на велосипеде.



По предварительным данным следствия, мальчишка выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и был в капюшоне и наушниках — мог не слышать приближение состава.

Свидетели происшествия утверждают, что машинист поезда громко сигналил, применил экстренное торможение, но остановить состав не смог.

Пострадавший с травмами попал в больницу, сообщили «Реальному времени» в Приволжском следственном управлении на транспорте. Проводится доследственная проверка.