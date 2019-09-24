В честь своего 15-летия страховая компания «АК БАРС-Мед» запустила новый сайт и мобильное приложение.
Новый сайт доступен по следующим доменным адресам: акбарсмед.рф (12+) и akbarsmed.ru(12+).
Сайт стал более функциональным. Обновлены сервисы по оформлению полиса обязательного медицинского страхования, записи на личный прием, подачи жалоб и предложений, представлена широкая линейка продуктов добровольного медицинского страхования, которые можно оформить и приобрести за 5 минут.
Бесплатное мобильное приложение «Ак Барс Мед» (6+) доступно в AppStore, Google play и открывает широкие возможности:
- доступ к данным полиса ОМС, а также к полисам детей и опекаемых лиц;
- просмотр реестров и сумм полученных медицинских услуг по ОМС;
- оформление обращений, предложений, жалоб;
- широкий выбор полисов ДМС на все случаи жизни;
- online-чат со специалистами контакт-центра;
- запись к врачу;
- электронная медицинская карта;
- телемедицина и др.
Для доступа ко всем функциям приложения необходимо подтвердить свою личность подпись через «Госуслуги» (ЕСИА). Мобильное приложение имеет высокий уровень безопасности. Вход в приложение возможен только через логин и пароль. По желанию можно поставить дополнительные меры защиты: выполнить вход в систему по отпечатку пальца либо установить дополнительный пароль.
Справка
ООО «Страховая компания «АК БАРС-Мед» на рынке медицинского страхования с 2004 года. Одна из лидирующих страховых компаний на рынке обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. Входит в состав Всероссийского союза страховщиков (свидетельство от 06.12.2016г.). Филиалы и представительства Компании работают во всех 45 административных районах Республики Татарстан.
Лицензии на осуществление страхования:
ОС № 3943-01 от 24 июня 2019 года, вид деятельности: обязательное медицинское страхование (бессрочно),
СЛ № 3943 от 24 июня 2019 года, вид деятельности: добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни (бессрочно).
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