В честь своего 15-летия страховая компания «АК БАРС-Мед» запустила новый сайт и мобильное приложение.

Новый сайт доступен по следующим доменным адресам: акбарсмед.рф (12+) и akbarsmed.ru(12+).



Сайт стал более функциональным. Обновлены сервисы по оформлению полиса обязательного медицинского страхования, записи на личный прием, подачи жалоб и предложений, представлена широкая линейка продуктов добровольного медицинского страхования, которые можно оформить и приобрести за 5 минут.

Бесплатное мобильное приложение «Ак Барс Мед» (6+) доступно в AppStore, Google play и открывает широкие возможности:

доступ к данным полиса ОМС, а также к полисам детей и опекаемых лиц;

просмотр реестров и сумм полученных медицинских услуг по ОМС;

оформление обращений, предложений, жалоб;

широкий выбор полисов ДМС на все случаи жизни;

online-чат со специалистами контакт-центра;

запись к врачу;

электронная медицинская карта;

телемедицина и др.

Для доступа ко всем функциям приложения необходимо подтвердить свою личность подпись через «Госуслуги» (ЕСИА). Мобильное приложение имеет высокий уровень безопасности. Вход в приложение возможен только через логин и пароль. По желанию можно поставить дополнительные меры защиты: выполнить вход в систему по отпечатку пальца либо установить дополнительный пароль.

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