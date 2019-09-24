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В честь своего 15-летия страховая компания «АК БАРС-Мед» запустила новый сайт и мобильное приложение.

08:00, 24.09.2019

Новый сайт доступен по следующим доменным адресам: акбарсмед.рф (12+) и akbarsmed.ru(12+).

Сайт стал более функциональным. Обновлены сервисы по оформлению полиса обязательного медицинского страхования, записи на личный прием, подачи жалоб и предложений, представлена широкая линейка продуктов добровольного медицинского страхования, которые можно оформить и приобрести за 5 минут.

Бесплатное мобильное приложение «Ак Барс Мед» (6+) доступно в AppStore, Google play и открывает широкие возможности:

  • доступ к данным полиса ОМС, а также к полисам детей и опекаемых лиц;
  • просмотр реестров и сумм полученных медицинских услуг по ОМС;
  • оформление обращений, предложений, жалоб;
  • широкий выбор полисов ДМС на все случаи жизни;
  • online-чат со специалистами контакт-центра;
  • запись к врачу;
  • электронная медицинская карта;
  • телемедицина и др.

Для доступа ко всем функциям приложения необходимо подтвердить свою личность подпись через «Госуслуги» (ЕСИА). Мобильное приложение имеет высокий уровень безопасности. Вход в приложение возможен только через логин и пароль. По желанию можно поставить дополнительные меры защиты: выполнить вход в систему по отпечатку пальца либо установить дополнительный пароль.

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Справка

ООО «Страховая компания «АК БАРС-Мед» на рынке медицинского страхования с 2004 года. Одна из лидирующих страховых компаний на рынке обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. Входит в состав Всероссийского союза страховщиков (свидетельство от 06.12.2016г.). Филиалы и представительства Компании работают во всех 45 административных районах Республики Татарстан.

Лицензии на осуществление страхования:

ОС № 3943-01 от 24 июня 2019 года, вид деятельности: обязательное медицинское страхование (бессрочно),

СЛ № 3943 от 24 июня 2019 года, вид деятельности: добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни (бессрочно).

ОбществоМедицинаЭкономикаФинансы Татарстан
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