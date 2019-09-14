Исследование: более 60% всего интернет-трафика приходится на видео, более 10% — только на Netflix

Более 60% от общего объема всего интернет-трафика приходится на видео, говорится в отчете Global Internet Phenomena Report — 2019, составленном компанией Sandvine. При этом 11,44% всего трафика приходится именно на стриминговый сервис Netflix.

Торрент-приложение BitTorrent занимает более 27% от общего объема исходящего интернет-трафика, добавляют составители отчета. Также в отчете констатируют рост трафика, связанного с видеоиграми, передает Digital TV Europe.

Ранее стало известно, что в России впервые с 2011 года на протяжении двух кварталов снижается объем мобильного голосового трафика.

